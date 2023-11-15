إذاعة جيش الاحتلال: لا مؤشرات على وجود أسرى بمستشفى الشفاء

اخر تحديث : 15/11/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

جيش الاحتلال

قالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إنه لا مؤشرات على وجود أسرى صهاينة بمستشفى الشفاء في مدينة غزة.
واقتحمت قوات جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بدعوى أن حركة حماس تستخدمه في عملياتها.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن جيش الاحتلال قوله: « لا يوجد ما يشير إلى وجود أسرى داخل المستشفى، وعمليات المسح مستمرة ».
وكان الجيش الصهيوني ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى صهاينة في المستشفى.


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