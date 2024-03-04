إسبانيا تبدأ بفرض عقوبات على 12 مستوطنا في الضفة

أعلنت إسبانيا، اليوم الإثنين، أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني، إن الحكومة بدأت بفرض عقوبات على « مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا عنيفا ».

وأضاف ألباريس: « نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائما ضد الضحايا ».

ودعا إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية التي طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي أجراءات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مطالبا الأطراف المعنية بالامتثال لتلك القرارات المؤقتة.

كما حث الوزير الإسباني الدول المانحة على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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