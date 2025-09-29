إسبانيا تحظر عبور السفن والطائرات الأمريكية المحملة بأسلحة لتل أبيب

حظرت إسبانيا عبور الطائرات أو السفن الأمريكية التي تحمل أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية إلى تل أبيب عبر قاعدتي روتا (مقاطعة قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (مقاطعة إشبيلية)، حسبما ذكرت صحيفة « إلبايس ».

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، ينطبق هذا على السفن التي تبحر مباشرة إلى تل أبيب، وعلى السفن التي تكون وجهتها النهائية تل أبيب بعد توقف مؤقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن روتا ومورون دي لا فرونتيرا قاعدتان عسكريتان خاضعتان للسيادة الإسبانية، وأن أي نشاط فيهما يجب أن يحصل بموافقة السلطات الإسبانية. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ونتيجة للممانعة الإسبانية، استخدمت قاعدة في جزر الأزور التابعة للبرتغال في المحيط الأطلسي لتقديم الدعم اللوجستي أثناء تسليمها 6 طائرات مقاتلة من طراز « F-35″ لتل أبيب في شهري مارس وأفريل الماضيَين.

