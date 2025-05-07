إسلام آباد تُعلن إسقاط 5 طائرات هندية ومقتل 26 باكستانياً بضربات الجيش الهندي

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الباكستاني أسقط 5 طائرات هندية.

وأكد آصف، في تصريحات نقلتها وكالة « بلومبرغ »، أن باكستان « أسرت بعض الجنود الهنود ».

وأضاف: « سنتحدث بالتأكيد مع الهند إذا توقفت هذه الأعمال العدائية ».

وشدد على أن ادعاء الهند أنها « استهدفت معسكرات للإرهابيين » كاذب، مؤكداً أن بلاده سترد على الهجمات الهندية ».

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.

من جهته، أعلن قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنياً وإصابة 46 نتيجة غارات نفذها الجيش الهندي على مرحلتين استهدفت 6 مواقع داخل باكستان.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن الجيش الهندي مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 بالقصف الباكستاني على الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير.

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