إصابة وزير الأمن الصهيوني بن غفير إثر انقلاب سيارته

أصيب وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير بجروح في حادث سير -وقع اليوم الجمعة- بمدينة الرملة قرب موقع عملية طعن.

وقالت هيئة البث الرسمية إن بن غفير أصيب بجروح طفيفة في الحادث، بينما قالت القناة 12 إن الإصابة بين طفيفة ومتوسطة.

ووفقا لهيئة البث، فقد اجتازت سيارة بن غفير الإشارة الحمراء مما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب بن غفير أن ابنته وحارسه وسائقه أصيبوا في الحادث.

وتم نقل الوزير الصهيوني إلى مستشفى عساف هروفيه قرب تل أبيب لتلقي العلاج.

وكانت هيئة البث قالت إن مستوطنة أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة، وأكدت مصادر في الإسعاف الصهيوني أن منفذ العملية قتل.

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