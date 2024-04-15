إصابة 9 لبنانيين في قصف للاحتلال جنوب لبنان

أصيب 9 مواطنين لبنانيين، اليوم الإثنين، جراء قصف للاحتلال الصهيوني على بلدة صديقين في مدينة صور جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن 9 إصابات متوسطة وطفيفة نقلت إلى مستشفيات مدينة صور جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا فجر اليوم الإثنين، في بلدة صديقين ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المحيطة به.

وأضافت « الوكالة الوطنية » أن طيران الاحتلال نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء مدينة صور وعلى الساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، بأن الطائرات الحربية للاحتلال شنت غارات على بلدات الضهيرة، والناقورة، واللبونة، وعيتا الشعب وعلما الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي علما الشعب والضهيرة تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

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