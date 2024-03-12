إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى

أُطلق من جنوب لبنان صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 صاروخ باتجاه مواقع للاحتلال في الجليل والجولان.

وسمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية للاحتلال في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالجولان وبلدات في سهل الحولة بالجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام للاحتلال بأنه تم صباح اليوم الثلاثاء إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه الجولان.

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