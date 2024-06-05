إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت وتوقيف المنفذ

اخر تحديث : 05/06/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

سفارة أمريكا ببيروت

أعلن الجيش اللبناني على منصة « إكس » اليوم الأربعاء، أن  » السفارة الأمريكية في لبنان تعرضت في منطقة عوكر، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران.
وأبرز المصدر ذاته أن ذلك أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، دون الكشف أكثر عن « ملابسات الحادثة ».
من جهتها، كتبت السفارة الأمريكية على منصة « إكس »: عند الساعة 8:34 صباحًا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية. وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين. واكدت أن التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف ».


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