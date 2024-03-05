إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل، وهو ما أظهرته فيديوهات انتشرت مساء الثلاثاء.

وأعلن حزب الله « قصف كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، واستهداف مبنىً في ‏ كريات شمونة وإصابته إصابة مباشرة، ردا على استهداف منزل واستشهاد 3 مدنيين في حولا ».

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الصهيوني: « قصف كريات شمونة، تم الكشف عن حوالي 30 عملية إطلاق، تم اعتراض حوالي 10 منها ».

وأضافت: « في كفار بلوم تم الإبلاغ عن أضرار بعد سقوط صواريخ، تقوم قوات الأمن بمسح المناطق الأخرى التي تم الإبلاغ عن سقوطها فيها ».

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة التوترات التي تشهدها الجبهة اللبنانية بين حزب الله وإسرئيل والتي زادت حدتها عقب الحرب في غزة.

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