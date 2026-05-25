إعادة انتخاب قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني

أعلنت وكالة « فارس » الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الاثنين، عن إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، رئيساً للبرلمان.

ويأتي تجديد الثقة بقاليباف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن التهدئة والملف النووي.

ويُعد قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، من أبرز الشخصيات المحافظة في إيران، وقد لعب دوراً محورياً خلال المرحلة الأخيرة في الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالحرب والتفاوض مع الولايات المتحدة.

