إعادة انتخاب كيم جونغ-أون أمينًا عامًا للحزب الحاكم الكوري الشمالي

أعادت كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ-أون أمينًا عامًا لحزب العمال الحاكم خلال مؤتمر الحزب المنعقد حاليًا، مُشيدةً بالتحسن السريع الذي طرأ على قدرات الردع النووي للبلاد تحت قيادته، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: « قرر المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري انتخاب كيم جونغ-أون أمينًا عامًا للحزب … من أجل تنمية الحزب وازدهار الدولة »، مشيرةً إلى موافقة « لا تتزعزع » من قبل أعضاء الحزب والشعب والجنود.

وأفادت الوكالة بأن قرار المؤتمر اتُخذ في اليوم السابق، وهو اليوم الرابع من سلسلة اجتماعات تستمر عادةً عدة أيام، تُعلن في نهايتها الأهداف السياسية الرئيسية للسنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك أهداف الاقتصاد والدفاع والدبلوماسية.

وتنص لوائح الحزب في كوريا الشمالية على أن ينتخب الحزب الحاكم أمينه العام في المؤتمر.

وأشاد المؤتمر بكيم لبنائه « قوات مسلحة ثورية قادرة على مواجهة أي تهديد عدواني بمبادرة منها، ومستعدة تمامًا لأي شكل من أشكال الحرب ».

وقالت الوكالة نقلاً عن قرار المؤتمر: « لقد تحسّنت قدرة الردع الحربي للبلاد، التي تُعدّ القوات النووية محورها، بشكل جذري، وتقدّمت دولتنا ديناميكيًا في مسار الازدهار … على الرغم من التحديات الجسام التي نواجهها ».

