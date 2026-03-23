إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تمت إعادة انتخاب زعيم البلاد كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة: « أعاد المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في جلسته الأولى، والتي تمثل النشاط الأول للدورة الخامسة عشرة للمجلس الشعبي الأعلى في تنفيذ سياسة الدولة، انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة ».

وفي فيفري الماضي، تم اختتام أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وكان ذلك أبرز حدث سياسي في بيونغ يانغ خلال السنوات الخمس الماضية، في نتيجة المؤتمر تمت تغييرات كبيرة أجراها الزعيم كيم جونغ أون على هيكل القيادة في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، طالت مناصب عُليا.

