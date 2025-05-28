إعفاء مواطني 4 دول من تأشيرة الدخول إلى الصين

قالت وكالة « شينخوا » للأنباء الصينية، إن بكين تتوسع في سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني دول الخليج بدءاً من التاسع من جوان المقبل حتى الفترة ذاتها من العام 2026، فيما يشمل الإعفاء دول السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

وبذلك، يصبح مواطنو دول الخليج كافة يتمتعون بإعفاء من تأشيرة الدخول عقب انضمام الدول الأربع الأخيرة، فيما سبقها قبل ذلك الإمارات وقطر اللتان ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، في الإطار ذاته أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في سياق حديث لوكالة أنباء الصين، أن بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج.

الإعفاء الذي أعلنته بكين، يتزامن مع انعقاد أول قمة خليجية مع الصين، الذي تجسد في قمة دول الخليج ورابطة دول الآسيان وبكين، إذ تعزز القمة العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيان، والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي، والإقليمي، كما تتناول قضايا مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأميركية، بجانب تسريع التحول الرقمي عبر إنشاء مراكز ابتكار وتمكين تقني مشترك، فضلاً عن مواجهة تغير المناخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة.

كلمات البحث :إعفاء;الصين;تأشيرة;دول