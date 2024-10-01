إعلام الاحتلال: 7 قتلى و25 جريحاً في إطلاق نار وسط « تل أبيب »

أفادت وسائل إعلام صهيونية، مساء الثلاثاء، بسقوط عدد القتلى والجرحى من جرّاء عملية إطلاق نار في مدينة « تل أبيب » (مدينة يافا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أنّ إطلاق النار لا يزال مستمراً.

وتحدثت وسائل إعلامية عن ارتفاع عدد القتلى المستوطنين إلى 7 وجرح 25 آخرين، بينهم إصابات حرجة ومتوسطة، في حصيلة غير نهائية لعملية نفذها مسلحان إثنان، استُشهدا بعد تنفيذ العملية بنيران صهيونية، وفق شرطة الاحتلال.

وأعلن الاحتلال أنّ منفذَي عملية إطلاق النار في « تل أبيب » من سكان الضفة الغربية.

وتضاربت المعلومات بشأن منفذي العملية، بحيث أشار الاعلام الصهيوني إلى أنّ شابين فتحا النار في « تل أبيب »، الأمر الذي أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم مصابون بجروح بالغة.

وتحدث الاعلام الصهيوني عن عملية خطيرة نُفذت في مناطق متعددة في « تل أبيب »، في عملية نفذها شابان برشاشين في محطة للقطارات.

وتحدثت صحيفة « يديعوت أحرونوت » والإسعاف الصهيوني عن سقوط ثلاثة قتلى و7 جرحى وقت وقوع الحادث.

وكانت القناة الـ »12″ للاحتلال قالت أول العملية إنّ منفّذ العملية فتح النار على صهاينة كانوا ينتظرون الحافلات في « تل أبيب ».

بدورها، ذكرت هيئة البث الصهيونية، نقلاً عن مصدر في شرطة الاحتلال ، أنّ التقديرات تفيد بأنّ عملية إطلاق النار هجوم فلسطيني.

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