إندونيسيا ترسل 21 طنا من المساعدات الطبية لغزة

أرسلت إندونيسيا نحو 21 طنا من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وأوضحت وكالة برناما للأنباء، أنه تم إرسال طائرتين تحملان 21 طنا من المساعدات والمعدات الطبية إلى غزة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشأن المساعدات المرسلة: « كما هو الحال في الدفعة الأولى، ستتوجه الطائرات إلى مطار العريش المصري وسيتم توزيع المساعدات على غزة من هناك ».

وسلمت إندونيسيا مساعدات مثل الغذاء والمعدات الطبية والبطانيات والخيام إلى غزة في الرابع من نوفمبر الجاري.

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