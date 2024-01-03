إيران: ارتفاع حصيلة انفجارين في كرمان إلى 73 قتيلا و171 مصابا

أعلن رئيس مركز الطوارئ في محافظة كرمان جنوب إيران عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجارين الشديدين في مزار شهداء المحافظة اليوم، الى 73 قتبلا و171 مصابا، متوقعا بان هذه الحصيلة قابلة للزيادة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة الطوارئ الايرانية ارتفاع عدد ضحايا الانفجارين في كرمان اليوم الى 73 شخصا ، والمصابين الى 171 شخصا، تم نقلهم الى المراكز العلاجية.

وقال « بابك يكتابرست » لوكالة ارنا، إن جامعتي طهران والشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران، وضعتا على أهبة الاستعداد لاستقال جرحى هذين الانفجارين.

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