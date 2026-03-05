إيران: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف منذ بدء القصف

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى في إيران إلى 1230 شخصاً منذ بدء القصف الذي تشنه الولايات المتحدة وتل أبيب.

وفي سياق متصل، تتزايد الدعوات إلى الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وتؤكد العديد من الأطراف على أهمية احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان في جميع الظروف، وتشدد على ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة تعالج جذور الصراع وتضمن الأمن والاستقرار للجميع.

وبدأت الهجمات على إيران، فجر السبت، بسلسلة ضربات جوية وصاروخية استهدفت مقرات حكومية وأمنية في العاصمة طهران ومدن أخرى، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير واسع في المنشآت الحيوية.

