إيران: استهداف قواعد عسكرية لأمريكا وتل أبيب بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أنّه منذ فجر الأحد، جرى استخدام طائرات « آراش-2″ الانتحارية المسيّرة لاستهداف صناعات الفضاء « للاحتلال » في محيط قاعدة مطار بن غوريون، إلى جانب استهداف موقع تمركز طائرات الاستطلاع الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان.

وأوضح المقر أنّه تم تنفيذ الموجة الرابعة والسبعين من عملية « الوعد الصادق 4″ ضد القواعد الأمريكية في المنطقة ووسط وجنوب الأراضي المحتلة، وذلك ضمن سيناريوهات حرب مخططة مسبقاً، وباستخدام تكتيكات جديدة وأنظمة متطورة.

وأشار إلى أنّ الضربات طالت قاعدة الملك سلطان الأمريكية، والأسطول الخامس الأمريكي، إضافة إلى مواقع أخرى، باستخدام صواريخ من طراز « عماد » و « فاتح » و « قيام » ، إلى جانب الطائرات المسيّرة الهجومية، في استمرار للضربات المكثفة خلال الأيام الماضية.

كما أكد المقر أنّ صواريخ « خيبر شكن » و « قدر » و « خرمشهر 4″ أصابت أهدافها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدمير قواعد عسكرية ومراكز أمنية في تل أبيب وبيتح تكفا وحولون ورمات غان.

ولفت إلى أنّ الضربات الإيرانية أدت إلى إرباك استراتيجي في صفوف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وإلى انهيار شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات الأمريكية – « الصهيونية » في منطقة غرب آسيا، مؤكداً أنّ هذه التطورات غيّرت معادلات المواجهة لصالح إيران.

