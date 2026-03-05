إيران: استهداف ناقلة نفط أمريكية في الخليج بصاروخ

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، استهدافه ناقلة نفط أمريكية في منطقة الخليج العربي.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه « طبقا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا »، محذرا من أن قواته ستستهدف « السفن الأمريكية والأوروبية والصهيونية حال رصدها في مضيق هرمز ».

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الاثنين أن المضيق « مغلق » وأن أي سفينة تحاول المرور عبره « ستشعل فيها النيران ». وتأتي هذه التهديدات بالتزامن مع شن الولايات المتحدة ضربات على سفن حربية إيرانية في محاولة لتقليل قبضة طهران على هذا الممر الحيوي.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الحوادث، بينما تنفي طهران ذلك بشدة وتتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بالتحريض على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما يؤكد مراقبون على أهمية احترام حرية الملاحة في الخليج العربي وضمان سلامة السفن التجارية، فيما تتجه الأنظار إلى رد فعل الولايات المتحدة على هذا الإعلان، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات تصعيدية.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رد على الإعلان الايراني، أن الولايات المتحدة ستعرض « على الفور تأمينا وضمانات ضد المخاطر السياسية » لناقلات الطاقة والسفن في منطقة الخليج، متعهداً بأن البحرية الأمريكية سترافق الناقلات عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.