إيران: استهدفنا قاعدة صهيونية تضم طائرات استخدمت لاغتيال نصر الله

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف 3 قواعد عسكرية صهيونية، بينها قاعدة تضم مقاتلات استخدمت لاغتيال الأمين العام لـ »حزب الله » اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدًا استخدام صواريخ « فرط صوتية » من طراز « فتاح » للمرة الأولى في الهجمات على تل أبيب.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: « استهدفنا القواعد العسكرية الثلاث في « نيفاتيم » التي تضم طائرات « إف-35″، وقاعدة « حتسريم » التي تضم طائرات « إف- 15″ التي استخدمت لاغتيال حسن نصر الله، وقاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب ».

وأشار الحرس الثوري إلى أن هجماته استهدفت « مطارات عسكرية ومنصات رادار كانت مشاركة في عملية اغتيال هنية ونصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان ».

وكشف البيان أن الحرس الثوري « استخدم صواريخ فرط صوتية من طراز « فتاح » في عملية الرد على جرائم الكيان المحتل ».

وأوضخ أن 90% من الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافها بنجاح.

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