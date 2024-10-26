إيران: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان صهيوني على قواعد عسكرية في محيط طهران

أصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الأبي:

« أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

واضاف البيان: وفي هذا الصدد: « إننا إذ ندعو المواطنين للحفاظ على الهدوء والتضامن، يرجى منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الحادثة عبر وسيلة الإعلام الوطنية (مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) وعدم الالتفات إلى ما يشاع عن هذه الحادثة من قبل وسائل إعلام العدو.

من جهته، قال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية « إرنا » إن الرحلات الجوية « ستعود إلى طبيعتها اليوم السبت عند الساعة التاسعة صباحا » بالتوقيت المحلي، (05:30 )بتوقيت غرينتش وذلك بعد تعليق قصير جراء الهجوم الصهيوني الذي استهدف مواقع عسكرية عدة في البلاد.

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