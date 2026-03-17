إيران: تأشيرة مرور استثنائية للهند وتركيا عبر مضيق هرمز

وافقت إيران استثنائياً في تطور لافت، على مرور سفن الهند وتركيا عبر مضيق هرمز الحيوي، الذي يشهد حركة مرور شبه معطلة منذ تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.

يأتي هذا القرار، الذي كشفت عنه وكالة بلومبرغ، في سياق سعي الدول الثلاث لدعم حركة التجارة الدولية المتأثرة بالاضطرابات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

يُعد هذا القرار ذا أهمية بالغة للأسواق العالمية، خاصة في قطاع الطاقة. فمضيق هرمز شريان رئيسي لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، عبر طمأنة الأسواق بشأن استمرارية الإمدادات.

ومنذ اندلاع الهجمات الأمريكية الصهيونية قبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين، استهدفت إيران عدة سفن في مضيق هرمز ومحيطه، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لهذا الممر المائي الحيوي، في اضطراب غير مسبوق في تاريخ تجارة الطاقة العالمية.

كلمات البحث :إيران;تأشيرة;تركيا;هرمز