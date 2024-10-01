إيران تستهدف قلب كيان الاحتلال الصهيوني بعشرات الصواريخ

أعلن الحرس الثوري للجمهورية الاسلامية الايرانية في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، عن شن هجوم صاروخي على مواقع العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.

واعلن حرس الثورة الايراني عن بدء الهجوم الصاروخي على كيان الاحتلال الصهيوني بدعم من الجيش ووزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في البيان: استهدفنا قلب الأراضي المحتلة رداً على استشهاد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس في حرس الثورة، اللواء عباس نيلفوروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وأكد الحرس أنّ العملية تمت بعد فترة من ضبط النفس الذي مارسته إيران أمام انتهاك الاحتلال سيادتها عبر اغتياله الشهيد هنية، ووفقاً لحق إيران بالدفاع عن نفسها.

من جهتها، أفادت القناة 13 للاحتلال الصهيوني بأن جيش الاحتلال أعلن مناطق دوفيف وتسفعون والمالكية في الجليل الأعلى مناطق عسكرية مغلقة.

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