إيران تعلق حركة السفن عبر مضيق هرمز عقب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت وكالة « فارس » الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن طهران علقت حركة ناقلات النفط والسفن التي تعبر مضيق هرمز بعد انتهاك تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة « تسنيم » نقلا عن مصدر مطلع، أن إيران قد تنسحب من اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في حال استمرار الاحاتلال في هجماتها على لبنان.

وقال المصدر: « في حال استمرت إسرائيل في انتهاك الهدنة ومواصلة هجماتها على لبنان، فإن إيران ستنسحب من الاتفاق. تدرس إيران حاليا إمكانية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار ».

كلمات البحث :حركة السفن;لبنان;مضيق هرمز;هجمات