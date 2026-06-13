إيران تعلن مواعيد تشييع ودفن المرشد الأعلى الراحل خامنئي

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم السبت، عن التفاصيل المتعلقة بمراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وستقام مراسم التشيع على عدة مراحل في مدن طهران وقم ومشهد خلال شهر جويلية المقبل.

وجاء جدول المراسم على النحو الآتي:

السبت والأحد 4 و5 جويلية: إقامة مراسم وداع جثمان علي خامنئي في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

الاثنين 6 جويلية: إقامة مراسم التشييع الرسمية في طهران.

الثلاثاء 7 جويلية: انتقال مراسم التشييع إلى مدينة قم.

الخميس 9 جويلية: إقامة مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد.

ووفق إعلان مقر لجنة التشييع، فإنّ مراسم التشييع ستشمل أيضاً الشهداء من أفراد عائلة الشهيد القائد وهم: الشهيد مصباح الهدى باقري كني والشهيدة بشرى حسيني خامنئي والشهيدة زهرا حداد عادل والشهيدة زهرا محمد كلبايكاني.

ومن المتوقّع أن تشهد هذه المراسم مشاركة شعبية واسعة وحضوراً رسمياً ودينياً كبيراً من داخل إيران وخارجها.

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