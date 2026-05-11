إيران تفرج بكفالة عن نرجس محمدي وتنقلها إلى مستشفى بطهران

أعلنت لجنة دعم الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الإفراج عنها بكفالة مرتفعة ونقلها من سجن زنجان إلى مستشفى في طهران لتلقي علاج متخصص، بعد تحذيرات من تدهور خطير في حالتها الصحية.

وذكرت اللجنة في منشور على منصة إكس أن محمدي، بعد عشرة أيام من دخولها مستشفى في زنجان بشمال البلاد، حصلت على تعليق للحكم مقابل « كفالة باهظة »، موضحة أنها أرسلت بسيارة إسعاف إلى طهران لتعالج على يد فريقها الطبي الخاص.

وكان ناشطون وأنصار محمدي قد حذروا قبل أيام من خطر حقيقي على حياتها داخل سجن زنجان، بعد الحديث عن تعرضها لنوبتين قلبيتين. واعتبر زوجها تقي رحماني، المقيم في باريس، في بيان أن « حياة نرجس محمدي في خطر شديد »، مضيفا أن نقلها المؤقت إلى المستشفى « غير كاف » وأنه « لا ينبغي أبدا إعادتها إلى الظروف التي حطمت صحتها ».

وشددت مؤسستها على حاجتها إلى رعاية متخصصة وضمان عدم عودتها إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبتها البالغة 18 عاما. وأوضح محاميها في إيران، مصطفى نيلي، في تدوينة على إكس، أن نقلها إلى طهران تم صباح الأحد « بناء على أمر قضائي بتعليق تنفيذ عقوبتها لأسباب صحية ».

وتبلغ محمدي 54 عاما، وقد أمضت معظم العقدين الماضيين خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي، كان آخر اعتقال لها في ديسمبر بعد انتقادها الجمهورية الإسلامية خلال جنازة أحد المحامين. وبحسب دفاعها، تعرضت لنوبتين قلبيتين في 24 مارس و1 ماي، ونقلت بعدها إلى مستشفى في زنجان تحت حراسة مشددة، بينما أفادت محاميتها في باريس شيرين أردكاني بأنها فقدت 20 كيلوغراما وتعاني صعوبة في الكلام.

