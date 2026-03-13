إيران: سماع دوي انفجارات في غرب طهران

سُمع دوي انفجارات في مناطق غرب العاصمة الإيرانية طهران، مع تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية للتصدي لما وصفته وكالة الأنباء الإيرانية « تسنيم » بأهداف معادية.

وقد تزامنت هذه الانفجارات في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الجيش الصهيوني عن بدء « موجة من الهجمات ضد منشآت النظام الإيراني في جميع أنحاء طهران » في تصعيد عسكري جديد ضمن العمليات الجارية بين الطرفين.

وأكدت وكالة الأنباء سماع أصوات الانفجارات بالقرب من ساحة آزادي، ونوبنياد، ومناطق أخرى ولم يتم تحديد طبيعة هذه الانفجارات أو حجم الأضرار الناجمة عنها حتى الآن، وسط حالة من الترقب والقلق في العاصمة الإيرانية.

