إيطاليا: إجلاء 131 مهاجرًا من ليبيا عبر الممرات الإنسانية

أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، عن وصول 131 لاجئًا يوم الخميس المقبل، على متن رحلة جوية نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من طرابلس الغرب.

وقالت الجماعة الكاثوليكية في بيان الثلاثاء، إن « هؤلاء المهاجرين أُتيح دخولهم إلى إيطاليا بموجب البروتوكول الموقع في ديسمبر 2023 بين وزارتي الداخلية والخارجية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة (أرتشي) الثقافية وجماعتنا، والذي سمح حتى الآن بوصول 766 شخصًا إلى أوروبا بأمان ».

وذكر البيان، أن « اللاجئين ينحدرون من دول أفريقية مختلفة تمزقها الحروب والعنف، بالإضافة إلى فلسطين، وسيتم استقبالهم في مناطق إيطالية مختلفة من قبل جماعتنا، الكنائس البروتستانتية الإيطالية ومنظمة (أرتشي)، في مراكز إيواء اللاجئين التابعة لنا، والممولة بفضل دعم الصندوق الممول بنسبة الـ8 ؉ ومن خلال نظام الاستقبال والإدماج”، كما “سيصل 13 شخصًا آخر إلى روما في الأيام المقبلة ».

كلمات البحث :إيطاليا;ليبيا;ممراات إنسانية;مهاجر