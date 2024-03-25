إيطاليا ترفض بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب

رفضت إيطاليا بيع أسلحة وذخيرة يستخدمها سلاح البحرية الصهيوني.

وأفادت إذاعة الاحتلال الرسمية « كان-ريشت بيت » اليوم الإثنين، إن تل أبيب تسعى إلى إيجاد طرق التفافية للحصول على الأسلحة والمواد الخام، بغرض سد الفجوات التي نشأت في المكونات الحيوية المطلوبة للقتال.

وصرح مصدر أمني صهيوني بأن تزايد الانتقادات من مختلف الأطراف يعرض استمرار تسليح الاحتلال ونقل الذخائر ووسائل الحرب والقتال للخطر، معربا عن خشية من أن تؤثر العملية في رفح على المساعدات الأمنية الأمريكية للاحتلال.

وبينت الاذاعة الصهيونية أن هناك دولا لا توفر وسائل قتال لتل أبيب، وتقوم بـ »المقاطعة الهادئة »، وأعلنت أخرى أنها ملتزمة بقوانين بلادها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع وحروب.

وأشارت الى أن إيطاليا ليست مستعدة لبيع ذخيرة وأسلحة لسفن البحرية الصهيونية، وكندا، التي قدمت مكونات فرعية مثل البطاقات الإلكترونية والرقائق الحيوية بمختلف أنواعها وعشرات المكونات الفرعية التي تستخدم أيضا في القبة الحديدية.

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