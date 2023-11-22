اتفاق هدنة مؤقتة وتبادل أسرى بين تل أبيب وحماس

أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسرى الصهاينة لديها من غير المدنيين لن ينالوا الحرية حتى تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأضافت الحركة أن اتفاق الهدنة المؤقتة بين تل أبيب وحماس جاء بعد « جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من الاحتلال »، وفق تعبيرها.

ورحبت الخارجية الصينية في بيان، باتفاق الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى، معربة عن أملها في أن تساعد الهدنة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد البيان أنه « لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين ».

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