ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 19 ألفا و453

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى « العدوان » الصهيوني على قطاع غزة إلى 19 ألفا و453، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي: « ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 19.453 شهيدا، و 52.286 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي ».

وأكد القدرة أنه « خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، وصولا إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج ».

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