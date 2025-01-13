ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلس

تواصل فرق الإطفاء في لوس أنجلس جهودها لاحتواء حرائق الغابات المستعرة لليوم السادس على التوالي، وسط تحسن طفيف في الأحوال الجوية. وبلغت حصيلة الضحايا 24 قتيلا حتى الآن، وفق ما أعلنته السلطات الأحد.

ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلس قائمة الضحايا، بينهم ثمانية لقوا مصرعهم بسبب حريق باسيفيك باليساديس، و16 جراء حريق إيتون.

وقال حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إن هذه الحرائق قد تكون الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها دمرت آلاف المنازل، وأجبرت 100 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من رياح قوية تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام المقبلة، ما يهدد بتفاقم الوضع.

وألحقت النيران أضرارا جسيمة بالأحياء، حيث دمرت نحو 12 ألف مبنى، بما في ذلك منازل فاخرة ومساكن عادية، وتركت أحياء بأكملها مغطاة بالأنقاض المشتعلة. ووصف المسؤولون الوضع بالمشهد الكارثي.

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