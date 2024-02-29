ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104شهداء

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104و760 اصابة.

واكد القدرة وصول شهداء وإصابات مجزرة شارع الرشيد إلى جميع مستشفيات شمال غزة.

ولفت الى أن الطواقم الطبية لا تزال تتعامل مع عدد من الحالات الخطيرة بإمكانيات محدودة.

واشار الى ان الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاعا في عدد الشهداء.

وقصف الاحتلال ودباباته منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، وفتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

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