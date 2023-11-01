ارتفاع عدد الجنود الصهاينة القتلى في معارك غزة إلى 15

ارتفع عدد الجنود الصهاينة القتلى في المعارك البرية في قطاع غزة، إلى 15 منذ الثلاثاء، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى 328 قتيلا.

وقالت القناة 13 الصهيونية: « قُتل 13 جنديا ليلة أمس الثلاثاء، خلال معارك عنيفة مع قوات حماس في عمق قطاع غزة ».

وأضافت: « من بين القتلى 11 من لواء جفعاتي، الذين قتلوا بصاروخ مضاد للدبابات، أصاب ناقلة جنود نمر ».

وتابعت: « سقط اثنان آخران من اللواء السابع، قُتلا نتيجة انفجار عبوة ناسفة ».

ويُنظر في تل أبيب إلى لواء « جفعاتي » على أنها قوة النخبة في قوة المشاة الصهيونية.

وكان الجيش الصهيوني أعلن، مساء الثلاثاء، عن مقتل جنديين صهيونيين من « جفعاتي » في المعارك على أرض غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الصهاينة القتلى في غزة منذ يوم أمس إلى 15.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصف الناطق بلسان الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، خسائر جيش الاحتلال بأنها « مؤلمة ».

كلمات البحث :الصهاينة;جنود;غزة;معارك