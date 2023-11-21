ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14 ألفا و128

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في الحرب الصهيونية على القطاع إلى أكثر من 14 ألفا و128، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان: « بلغ عدد الشهداء أكثر من 14128، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة ».

وأضاف: « بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني أكثر من 1354 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقودا إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم بينهم 4500 طفل وامرأة ».

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