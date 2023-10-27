ارتفاع عدد الشهداء الفلسطنيين إلى 7326 شهيدا بينهم 3038 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة عدد الشهداء جرّاء الغارات الصهيونية على القطاع، منذ 7 أكتوبر، إلى 7326 فلسطينيا، بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنًّا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن « الاحتلال الصهيوني ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال أنها آمنة ».

واتهم القدرة الكيان المحتل بـ « تعمّد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات ».

وكشف القدرة أن « الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة »، إضافة إلى تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جرّاء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود ».

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