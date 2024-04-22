ارتفاع عدد جثامين الشهداء المنتشلة من مجمع ناصر الطبي إلى 293

كشف مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن انتشال جثامين 72شهيدا جديدة من مقبرة جماعية اكتشفت في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس شمالي القطاع، بعد انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من هناك.

وقال المكتب في بيان، إنه « جرى التعرف على جثامين 42 شهيدا، فيما لم يتم التعرف على البقية ».

وأضاف أن « عدد الجثامين التي انتشلت لشهداء منذ يوم الجمعة الماضي، ارتفع إلى 293 جثمانا ».

وأشار إلى أن « قوات الاحتلال تعمدت إخفاء جثامين الشهداء بالرمال وإلقاء النفايات عليها، وأن بعض الجثامين لنساء ومسنين وجرحى، فيما جرى تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد ».

وأكد « الإعلام الحكومي »، أن « مصير نحو ألفي شخص كانوا في المجمع عندما اقتحمته قوات الاحتلال ما زال مجهولا، ولا يعرف إذا ما جرى اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم ».

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و151 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و84 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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