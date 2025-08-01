ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 162 شهيدا بينهم 92 طفلا

ارتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 162 شهيداً، من بينهم 92 طفلاً، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، أن الضحايا الجدد هم طفلان وشخص بالغ، ما يرفع عدد الشهداء بشكل مقلق.

وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم باستمرار بسبب الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الأرواح.

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