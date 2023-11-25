استئناف تنفيذ المرحلة الثانية من هدنة غزة

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الليلة، أن الجهود المصرية القطرية لحل الأزمة التي شهدتها المرحلة الثانية من تنفيذ الهدنة قد نجحت، وستتم العملية خلال الساعة الراهنة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: « بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الصهاينة من غزة بالإضافة إلى7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق ».

وقالت حركة حماس إنها استجابت « للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة ».

وفي وقت سابق، نقلت « فوكس نيوز » عن مسؤول مطلع أن حماس وتل أبيب تجريان مناقشات مع قطر لحل تأخير إطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت.

كلمات البحث :الاحتلال;غزة;قتال;مرحلة;هدنة