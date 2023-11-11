استشـهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم السبت، عن استشهاد 39 رضيعًا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب قطع الأوكسجين، مجددة تأكيدها على أن الاحتلال يرتكب جريمة ابادة جماعية بحق مستشفيات قطاع غزة، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وكثّفت طائرات ومدفعيات الاحتلال الصهيوني من استهداف محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي والنصر وشهداء الأقصى، وصعّدت من تنفيذ الأحزمة النارية في محيطها، في حين تواصلت أصوات الاشتباكات التي يخوضها المقاومون مع قوات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن محيط مستشفى الشفاء يتعرض لاستهداف مكثّف وعنيف بالطيران والمدفعيات إضافة للقناصة المتمركزين في محيط المستشفى.

وأوضح المتحدث بأن المستشفى تعرّض منذ فجر أمس الجمعة، لخمسة استهدافات مباشرة، 3 منها كانت لمبنى الولادة، واستهداف لساحة المستشفى، واستهداف مباشر للعيادات الخارجية، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 16 داخل المستشفى.

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