استشهاد الأسير محمد أحمد راتب الصبار داخل سجون الاحتلال

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار (21 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهو معتقل منذ شهر ماي عام 2022، وكان آخر أمر صدر بحقّه في شهر نوفمبر 2023، لمدة أربعة شهور.

ووفقا لما نشرته وكالة وفا الإخبارية الفلسطينية الرسمية، فإن الشهيد الصبار استشهد نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى « هداسا » بعد نقله إليه من معتقل « عوفر » بسبب معاناته من مضاعفات مرض يعاني منه في الأمعاء ناجم عن تشوهات خلقية، حيث كان يحتاج لنوع معين من الأدوية لكن سلطات الاحتلال منعته عنه.

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