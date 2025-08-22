استشهاد الرضيعة غدير جراء التجويع وسوء التغذية في غزة

توفيت الرضيعة غدير بريكة، اليوم الجمعة، في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، متأثرة بسوء تغذية ناجم عن التجويع الصهيوني الممنهج وغياب العلاج والحصار المرافق للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 22 شهرا.

وأفاد مصدر طبي بأن غدير (5 أشهر) فارقت الحياة نتيجة إصابتها بمضاعفات التجويع، وسط عجز المستشفيات عن تقديم الرعاية اللازمة بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء.

وأوضح المصدر أن الطفلة كانت تعاني منذ ولادتها من ضمور واعتلال في الدماغ وشلل دماغي، لكن سوء التغذية وفقدان العلاجات الأساسية فاقما حالتها حتى تدهورت بشكل حاد.

وأشار إلى أن والدة غدير بدورها تعاني من سوء تغذية، ما زاد من صعوبة العناية بالرضيعة تحت الظروف المأساوية التي تعيشها العائلات بقطاع غزة المحاصر.

وقال والد الطفلة، أشرف بريكة، إن ابنته « توفيت نتيجة نقص الحليب »، موضحا أنه بحث عن حليب الأطفال لكنه لم يجده.

وأردف موضحا أنه حتى في حال عثوره على حليب فإن « الأسعار باهظة ولا قدرة لي على شرائها » .

وتفاقم التجويع في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر 2023 إلى 272 بينهم 113 طفلا بوفاة غدير.

كلمات البحث :خان يونس;رضيعة;سوء التغذية