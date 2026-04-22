اسـ.تشها.د الصحفية اللبنانية آمال خليل بغارة جنوب البلاد

استُشهدت الصحافية آمال خليل جراء عدوان صهيوني بغارة معادية أثناء قيامها بعملها الصحافي في بلدة الطيري جنوب لبنان، كما أُصيبت معها الزميلة زينب فرج، في اعتداء جديد على الصحافيين من قبل العدو الصهيوني، بانتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقد تم الوصول الى جثمان الشهيدة الصحافية آمال خليل والتي ارتقت بغارة نفذها طيران العدو في بلدة الطيري إثر احتمائها من نيران العدو مع زميلتها الى منزل » .

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له إن “غارتين شنّهما العدو الصهيوني على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل أدتا إلى سقوط شهيدين وجريحة، فيما لا تزال المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل » ، وأضاف أن « العدو لاحق خليل وزميلتها زينب فرج، اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، قبل أن يستهدف المنزل الذي لجأتا إليه » .