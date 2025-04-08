استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور متأثرا بحروق أصيب بها جراء القصف على غزة

استشهد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور مراسل وكالة « فلسطين اليوم » فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بحروق شديدة، جراء قصف الاحتلال الصهيوني لخيمة تضم صحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب أحمد منصور بحروق بعدما نشبت النيران في جسده بالكامل أثناء وجوده داخل خيمة الصحفيين بجوار مستشفى ناصر في خان يونس، على إثر قصف صهيوني.

واستشهد جراء الهجوم الصهيوني نفسه، الصحفي حلمي الفقعاوي، وأصيب الصحفيين حسن أصليح وأحمد الأغا ومحمود عوض ومحمد فايق وعبد الله العطار وماجد قديح وإيهاب البرديني وعلي أصليح.

وبوفاة منصور ترفع حصيلة قتلى الصحفيين إلى 209 منذ بدء الهجوم الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

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