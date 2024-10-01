استشهاد المذيعة السورية صفاء أحمد في قصف بدمشق

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في سوريا، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد المذيعة صفاء أحمد، إثر عدوان الإحتلال الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وأفادت وسائل إعلام سورية بسقوط شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وتحدثت المصادر عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة صهيونية.

وقالت وكالة « سانا » السورية، إن الدفاعات الجوية اعترضت « أهدافا معادية » في محيط العاصمة السورية.

يُشار إلى أن الشهيدة الراحلة عملت في التلفزيون السوري كمذيعة ومقدمة للعديد من البرامج الحوارية التي تناولت مواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة، منها « شمس السورية » و « رسالة حمص » و « رسالة حماة » و « صباح سوري »، بالإضافة إلى برامج أخرى.

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