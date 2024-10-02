استشهاد صهر نصر الله وآخرين بقصف للاحتلال على دمشق

استُشهد 7 أشخاص، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، وأُصيب آخرون، بعدوان صهيوني استهدف مبنى في العاصمة السورية دمشق، مساء يوم الأربعاء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة المزة في دمشق، خلّفت ثلاثة شهداء « بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله »، الأمين العام للحزب اللبناني والذي اغتالته تل أبيب، الجمعة الماضية، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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