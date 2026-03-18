استشـ.ها.د مدير البرامج السياسية بقناة المنار محمد شري وزوجته في غارة

استشهاد مدير البرامج السياسية بقناة المنار محمد شري وزوجته في غارة

استُشهد فجر اليوم الأربعاء، مدير البرامج السياسية في قناة المنار، الحاج محمد شري وزوجته، في غارة صهيونية استهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وقد أدت الغارة إلى إصابة عدد من أبنائهما وأحفادهما من أطفال ونساء بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت قناة المنار في بيان نعي، إلى أن شري ختم « عقودا من مسيرته المهنية الرسالية، إعلاميا مقاوما، ووطنيا ثائرا، وإنسانا هادفا، مؤمنا بسلاح الكلمة للدفاع عن الحق مهما كانت الأثمان.

وعرف شري لدى مشاهديه مقدمًا للبرامج السياسية ومحاورا مثقفا، وعمل مديرا للبرامج السياسية في القناة على مدى عشر سنوات، وعضواً في مجلس الإدارة ».

