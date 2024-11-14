استشهاد 15 سوريا جراء عدوان صهيوني استهدف مباني سكنية في دمشق وريفها

استشهد 15 سوريًّا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 16 آخرون جراء عدوان صهيوني استهدف مباني سكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريفها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة أنباء سوريا الرسمية سانا أنه « حوالي الساعة الثالثة و20 دقيقة بعد ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق » .

وأضاف المصدر: إن العدوان « أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين، من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة » .

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