استقالة مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مارتي ماكاري مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية استقال اليوم الثلاثاء، في أحدث تغيير قيادي بوزارة الصحة الاتحادية، والذي يأتي بعد أسابيع من التكهنات وحملة ضغط متصاعدة.
وقال مصدران مطلعان إن كايل ديامانتاس نائب رئيس الإدارة لشؤون الأغذية سيتولى القيادة بصفة مؤقتة. وصحيفة بوليتيكو هي صاحبة السبق في نشر هذا الخبر.
