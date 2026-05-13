استقالة مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

اخر تحديث : 13/05/2026
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مارتي ماكاري ​مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية استقال اليوم ‌الثلاثاء، في أحدث تغيير قيادي بوزارة الصحة الاتحادية، والذي يأتي بعد أسابيع من ​التكهنات وحملة ضغط متصاعدة.
وقال مصدران ​مطلعان إن كايل ديامانتاس نائب رئيس ⁠الإدارة لشؤون الأغذية سيتولى القيادة ​بصفة مؤقتة. وصحيفة بوليتيكو هي صاحبة السبق ​في نشر هذا الخبر.


