استهداف مصفاة تابعة لـ «أرامكو» السعودية بطائرة مسيرة

أعلنت وكالة « رويترز » نقلا عن مصدر أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة تابعة لشركة « أرامكو » السعودية تم تعليق عملياتها كإجراء احترازي.

وقبل ذلك أفادت الوكالة أنه تمت السيطرة على حريق صغير ومحدود في منشأة تكرير تابعة لشركة « أرامكو » السعودية برأس تنورة عقب ما يبدو أنها ضربة بطائرة مسيرة وقعت في وقت سابق من صباح اليوم.

وجاء ذلك بحسب ما قاله مراسل لموقع « سيمافور » في منشور على منصة « إكس » للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر.

وفي أسواق النفط، قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% اليوم مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام، حيث صعدت إيران تل أبيب هجماتهما التي خلفت أضرارا طالت ناقلات النفط وعطلت الشحن في الخليج.

كلمات البحث :أرامكو;طائرة;مصفاة